Àlex sigue de dulce

Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) ganó ayer la carrera Sprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP pese a salir quinto, después de una calificación accidentada por su caída y en la que reinó el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). El ya subcampeón mundial sumó así su segunda victoria esprint de la temporada tras la de Silverstone, al saber esperar su oportunidad para doblegar al líder inicial de una carrera programada a 12 vueltas, Pedro Acosta (KTM RC 16), que se tuvo que conformar con la segunda posición, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), autor de la pole por delante del propio murciano y del francés Fabio Quartararo.

El italiano fue el líder inicial de la carrera, pero enseguida se vio superado por un Acosta que parecía en condiciones de lograr su primera victoria en MotoGP, con un Àlex Márquez que se lo tomó con calma para no cometer errores a las primeras vueltas, con los neumáticos todavía muy fríos.Acosta intentó aguantar los ataques del leridano, quien le superó a final de recta por velocidad en la quinta vuelta, pero el de KTM intentó recuperar el primer puesto y lo consiguió en la quinta curva del trazado, mientras que Bezzecchi, que se ‘coló’ en la curva de final de recta, consiguió volver a ponerse al rebufo de los dos líderes.

Acosta aguantó todos los ataques de Àlex Márquez, que literalmente rodó pegado a él buscando su oportunidad para superarlo, lo que volvió a hacer en la recta de meta a cinco vueltas del final, pero una vez más el murciano se la ‘devolvía’ en la curva cinco. Una vuelta más tarde se repetía la historia, pero en esta ocasión el de Cervera le ‘cerró la puerta’ en la curva cinco para liderar por primera vez una vuelta completa, con Bezzecchi como espectador de excepción. Aunque Acosta se logró pegar a Márquez en la última vuelta, el subcampeón del mundo no le dejó ningún hueco a su rival camino de la victoria, la segunda del año en sábado.

Por su parte, el brasileño Diogo Moreira (Kalex) logró su séptima ‘pole position’ de la temporada en Moto2, mientras que su máximo rival, Manuel González, fue octavo, un resultado que, de darse hoy en el gran premio, le daría matemáticamente el título mundial al piloto afincado en Alcarràs.

Por otra parte, el doctor Ángel Charte, jefe de los servicios médicos del Mundial, ha desvelado lo que se encontraron los médicos en la última intervención a Marc Márquez en la clínica Ruber. “Había un tornillo que estaba completamente doblado, pero seguramente ya era antiguo en ese aspecto”, confesó, para añadir: “La determinación que ha tomado de no ir a Valencia me parece acertadísima, es un riesgo absurdo, tiene que recuperarse. Ese brazo, insisto, es un brazo muy machacado de cuatro intervenciones y es perfecto que descanse”, concluyó Charte.