El Lleida se impone a la Montañesa y vuelve a ganar en casa 322 días después (1-0)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Lleida ha conseguido sumar los tres puntos en un partido estoico de los jugadores azules. Buscar contraataques rápidos y una defensa sólida aguantando con dobles laterales han beneficiado al conjunto dirigido por Jordi Cortés.

El partido ha empezado con un palo de Jordi Puig en el minuto 6. En el minuto 14, después de un error de Boaz, el delantero de la Montañesa se ha plantado solo delante de la portería, pero se ha tropezado con un Satoca imperial que le ha robado la cartera. El Lleida ha rechazado ligeramente en la posesión para intentar jugar a espaldas de la defensa rival y le ha salido bien, ya que ha dispuesto de varias ocasiones por crear peligro. En el minuto 40, una buena internada de Sasha ha acabado con un chute potente que se ha envenenado y ha entrado (1-0). Sin más ocasiones se ha acabado la primera mitad.

La segunda parte ha iniciado con una tónica similar a la primera, un conjunto de Jordi Cortés cediendo la pelota para intentar buscar la velocidad de los atacantes. Durante esta reanudación ha sido el conjunto de Nou Barris el que ha llevado la voz cantante y jugando en campo contrario, pero no ha podido superar las líneas defensivas azules y el partido ha muerto tal como lo había dejado Sasha al marcador.

Primera victoria del Lleida en la Tercera Federación y suma ya 6 puntos. El equipo de Jordi Cortés continúa colista y se marchará a Badalona el domingo que viene en un nuevo duelo complicado.