El Mollerussa suma los tres primeros puntos ante el Can Vidalet (2-0)

Publicado por jaume serret Creado: Actualizado:

El equipo de un debutante en liga David Cámara ‘Romario’ ha conocido la primera victoria, que les permite salir del descenso. Dos goles de Roger Coll en el minuto 19 y en la reanudación de la segunda mitad, han permitido los primeros tres puntos liga de los mollerussencs.

El partido ha empezado con llegadas por parte de los dos conjuntos y con muchas ocasiones. El ‘match’ ha sido inicialmente intenso con un Can Vidalet que ha propuesto mucho juego y ha llevado el ritmo del partido. Los merecedores de abrir la lata eran los de Fran Rubio, pero llegaría el gol de los de ‘Romario’, quien se ha estrenado liga como entrenador. En un error del defensor visitante Nacho Bonet, un astuto Dueso ha provocado una falta que Roger Coll, con la izquierda, no la desperdiciaría. Después de tocar en la valla, una desviación, ha hecho que el portero de los de la Espluga Ivan no ha podido hacer nada. Hay que destacar a un gran Batalla que ha mantenido al equipo ante un Can Vidalet que ha merecido anotar. Sin embargo, el Mollerussa se ha repuesto y se ha sentido más liberado, sobre todo en defensa, a partir del gol. Los de Rubio han seguido siendo superiores aunque el Mollerussa viera las cosas más claras.

La segunda mitad no ha podido empezar mejor para los de ‘Romario’: en el minuto 48, un eficiente Roger Coll ha anotado su segundo gol en una jugada rápida en ataque en la que Lamine ha cambiado el juego hacia Scuri, que, con un cambio de ritmo ha llegado a línea de fondo y ha puesto una pelota atrás para Roger Coll, que ha dado todavía más ventaja a los del Pla d'Urgell a pesar de no ser los dominadores del partido. El Can Vidalet ha respondido con claras ocasiones, que por errores o por un enorme Batalla bajo palos, no encontraba su gol, que parecía que podía llegar en cualquier momento. Los visitantes se han ido acercando a portería rival, intentando recortar distancias.

El Mollerussa ha entrado en una dinámica de equilibrio en la cual ha buscado conservar el resultado. Aguilar Prat ha silbado el final del partido y los de ‘Romario’ han conocido la primera victoria liguera.

El Mollerussa sale momentáneamente del descenso, muy pendiente del partido que se disputará hoy a las 17 h entre sus perseguidores directos, Europa B y Vic, a uno y dos puntos, respectivamente, por debajo de los de ‘Romario’. Los del Pla d'Urgell recibirán al próximo partido de liga en casa al Vilassar de Mar, el domingo 16 a las 12 h.