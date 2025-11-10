SEGRE

BILLAR

Antoni Gutiérrez, campeón en Cervera

Da la sorpresa y se adjudica el Estatal

El podio del Estatal de Cervera con Gutiérrez levantando el trofeo.

El podio del Estatal de Cervera con Gutiérrez levantando el trofeo.

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

En:

Antoni Gutiérrez, jugador del Club de Billar Punt d’Atac de Torredembarra, se adjudicó ayer su primer Estatal al imponerse al actual campeón, Joan Espinasa, por 125 a 122 carambolas. Una final de infarto en la que impuso su temple frente a la categoría billarística de Joan Espinasa, quien tiene en su haber un campeonato de Europa a tres bandas y diversos Estatales a la banda y al cuadro.

Gutiérrez se impuso a los tres favoritos al título. Así, además de Espinasa ganó en semifinales a Esteve Mata, el jugador catalán con más títulos en la actualidad, y la noche del sábado al actual campeón de Europa a la banda, el valenciano Raül Cuenca.

A sus 49 años, Gutiérrez contaba en su palmarés con un Estatal por equipos y dos platas a la banda, y una al cuadro 47/2. El bronce fue para el jugador de Centelles, Esteve Mata, y el jugador de Ulldecona, Ricard Arnau, que fue derrotado por Espinasa en semifinales por 125 a 124 carambolas. La mejor representación leridana fue para Armand Moreno, del Club Billar Lleida, que consiguió llegar hasta cuartos de final.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking