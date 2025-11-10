BILLAR
Antoni Gutiérrez, campeón en Cervera
Da la sorpresa y se adjudica el Estatal
Antoni Gutiérrez, jugador del Club de Billar Punt d’Atac de Torredembarra, se adjudicó ayer su primer Estatal al imponerse al actual campeón, Joan Espinasa, por 125 a 122 carambolas. Una final de infarto en la que impuso su temple frente a la categoría billarística de Joan Espinasa, quien tiene en su haber un campeonato de Europa a tres bandas y diversos Estatales a la banda y al cuadro.
Gutiérrez se impuso a los tres favoritos al título. Así, además de Espinasa ganó en semifinales a Esteve Mata, el jugador catalán con más títulos en la actualidad, y la noche del sábado al actual campeón de Europa a la banda, el valenciano Raül Cuenca.
A sus 49 años, Gutiérrez contaba en su palmarés con un Estatal por equipos y dos platas a la banda, y una al cuadro 47/2. El bronce fue para el jugador de Centelles, Esteve Mata, y el jugador de Ulldecona, Ricard Arnau, que fue derrotado por Espinasa en semifinales por 125 a 124 carambolas. La mejor representación leridana fue para Armand Moreno, del Club Billar Lleida, que consiguió llegar hasta cuartos de final.