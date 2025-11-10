Vuelve Carles Porta y ‘Crims’ en 3CAT con ‘El doble crim de Bellvitge’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El periodista leridano Carles Porta abre hoy una nueva temporada de Crims con el primer capítulo de El doble crim de Bellvitge, en 3CAT, a las 22.05. El 5 de octubre de 2004, los Bomberos reciben el aviso de un incendio en un piso del barrio de Bellvitge, en L’Hospitalet.

Cuando llegan para apagar las llamas, en el interior encuentran los cuerpos de dos mujeres. Impactados, avisan de inmediato a los Mossos, que se enfrentan a un doble crimen: dos jóvenes atadas, amordazadas y con múltiples heridas de arma blanca. No tardan en descubrir que las víctimas son dos agentes en prácticas de la Policía, brutalmente asesinadas.

Se inicia entonces una carrera contrarreloj para identificar y capturar al asesino. Un caso de homicidio que fue el primero que investigaron los Mossos y que pudo verse en el Festival de Sitges, en la sección Serial Sitges.