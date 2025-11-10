Gerard Encuentra: “Victoria de mucho mérito”

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra se mostró muy satisfecho por lograr una victoria que calificó “de mucho mérito”, "contra un rival que venía en su mejor momento”. Valoró “haber sido capaces de aguantar el golpe del final, porque en frente teníamos un equipo de Euroliga que venía de cuatro victorias consecutivas”, y explicó cómo plantearon el encuentro desde la defensa: “Sabíamos que era uno de los equipos con más ritmo de la Liga, con más posesiones, y por eso hemos planteado una defensa zonal 2-3 que les ha frenado muchísimo. No han encontrado soluciones y eso nos ha dado confianza. Al ver que no estaban cómodos, el equipo ha creído más en lo que hacía y hemos ampliado la ventaja”, señaló.

Preguntado por el último cuarto del partido, reconoció que el Baskonia “ha jugado sin nada que perder, en busca de la épica, y ha estado acertado, también porque los árbitros les han permitido jugar al límite de la falta”. En cuanto al buen inicio de temporada que lleva el equipo, con 4 victorias, dos de ellas ante Barça y Baskonia, Encuentra señaló que “estoy orgulloso de que el equipo piense en el día a día y no se crea más de lo que es. Veo a los chavales centrados, con humildad y con ganas de seguir trabajando. Si nos creemos más de lo que somos, entonces empezarán a venir los golpes”, explicó.

Respecto a la euforia del entorno, fue claro: “Siempre digo que la afición tiene que soñar. Que la afición sueñe todo lo que quiera, siempre, pero nosotros, desde dentro, tenemos que tocar con los pies en el suelo y mantener el equilibrio. Si viene una dinámica negativa, ni éramos los Lakers ni somos súper malos”, apostilló.

Gran ovación a Villar en su regreso a Lleida

La afición del Barris Nord es agradecida y no olvida a sus hérores, y ayer lo demostró brindando a Rafa Villar, uno de los artífices del ascenso a la ACB y de la permanencia la temporada pasada, una sonora ovación de casi un minuto. El speaker del pabellón le nombró el último en la presentación del Baskonia y el barcelonés devolvió los aplausos poniéndose la mano en el corazón.

El Barça destituye a Joan Peñarroya

Joan Peñarroya dejó de ser ayer entrenador del Barça. La abultada derrota en la pista del Girona (96-78), la tercera consecutiva entre Liga y Euroliga, colmó la paciencia de los responsables de la sección, que ya han iniciado las gestiones para buscarle un sustituto. El equipo será entrenado de forma interina por Óscar Orellana, uno de sus ayudantes, a la espera de que el club cierre la llegada de un relevo definitivo. En la jornada de ayer también sorprendió la derrota del Valencia, que se mantenía como único invicto de la Liga, en la pista del Granada, que se estrena. Por su parte, el Real Madrid no falló en Badalona y ganó por 75-80.