Goleada sin piedad del Guissona al Artesa de Segre B

El Guissona y el Artesa de Segre B protagonizaron un partido donde el dominio fue local. - LAIA PEDRÓS

El Guissona goleó ayer al Artesa de Segre B por 5-0. La primera parte fue bastante disputada, y aunque Pintó abrió el marcador en el minuto 19, no hubo más goles hasta el descanso.

En la segunda parte, los locales no dieron opción a un Artesa de Segre que se mostró inferior. Catalin marcó un gol de penalti en el minuto 57, y dos minutos después Contreras marcó el tercero para el Guissona (3-0). El mismo jugador completó su doblete en el 73. Después de aprovechar las ocasiones claras y sentenciar el partido, Traore firmó el 5-0 final en el último minuto. Con este partido y goleada, el Guissona ocupa la duodécima posición, mientras que el Artesa de Segre B está en la novena.