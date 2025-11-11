Duelo palestino-israelí en el torneo del CT Urgell

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Catalonia Open-Ara Lleida, torneo del circuito del Tennis Europe Junior Tour, que reúne por cuarto año consecutivo en las pistas del Club Tennis Urgell a las mejores promesas internacionales de categoría sub-16, registró el domingo en la fase previa un duelo entre un jugador palestino y uno israelí. Lejos de la controversia política, ambos se enfrentaron sobre la tierra batida leridana en la fase previa del torneo siendo la victoria para el israelí Itai Shefner, cabeza de serie número 11 de la previa, por 6-3 y 3-0, ya que el palestino Rayyan Alshawa se retiró por problemas físicos, según explicaron desde la organización. El partido entre Shefner y Alshawa servía para acceder a la fase final del torneo, que comenzó ayer (ver desglose).

Alshawa, que según se explicó durante la presentación del torneo se encuentra concentrado en la Academia Rafa Nadal de Manacor, venía de ganar recientemente el torneo Monte Tour de Palmanova (Mallorca) tras salir de una larga lesión. Así aparece en la cuenta de Instagram de tennispalestine junto a una foto del joven tenista posando con el trofeo.

Cabe recordar que el torneo que acoge el CT Urgell cuenta con la participación de más de 130 jugadores y jugadoras procedentes, entre otros países, de España, Estados Unidos, Italia, Rumanía, Japón, China, Dinamarca, Alemania, Canadá o Irán. El club leridano recibió este año un total de 330 solicitudes para participar, muy cerca de las 360 del año pasado, que supuso todo un récord.

La fase final del Catalonia Open-Ara Lleida arrancó ayer con una intensa jornada en la que todos los representantes leridanos entraron en acción. De los once jugadores locales que compitieron solo lograron clasificarse cuatro para la segunda ronda del torneo, puntuable para el circuito Tennis Europe Junior Tour.

En el cuadro masculino, Álvaro García y Daniel Culleré lograron imponerse en los duelos fratricidas frente a sus compañeros Martí Franco (3-6, 6-2, 7-5) y Ramon Perat (6-4, 5-7, 6-3), respectivamente. También celebró su pase Axel Romero, que se deshizo con autoridad del alemán Paul Wallmeier por un claro 6-0 y 6-2.

No corrieron la misma suerte Carlos León, Oleguer Rogés y Àlex Ros, que se despidieron del torneo tras caer ante el checo Jan Zavadil (6-1, 6-1), Àlex Bassas (6-2, 6-0) y Miguel Ángel Angulo (7-5, 5-7, 7-5), respectivamente.

En el cuadro femenino, la única leridana que logró seguir adelante fue Astrid Rogés, quien firmó una contundente victoria frente a la uzbeka Margarita Khusanova (6-1, 6-0). En cambio, Zenaida Ruiz y Maria Pascual quedaron eliminadas tras perder ante la canadiense Catherine Racu (6-2, 6-2) y la segunda cabeza de serie, Edurne Tortajada (6-2, 6-4). La competición continuará hoy con la disputa de la segunda jornada, en la que entrarán en acción los cabezas de serie masculinos.