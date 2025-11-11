Messi visita por sorpresa el Camp Nou mientras el Barça jugaba en Vigo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El futbolista argentino Leo Messi aseguró ayer en una publicación en sus redes sociales que “ojalá algún día” pueda volver al Spotify Camp Nou, un lugar donde la afición blaugrana le hizo “sentir la persona más feliz del mundo” y al que espera regresar para despedirse y no “solo como jugador”.

“Anoche (el domingo para el lector) volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”, señaló Leo Messi en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Esta visita del futbolista argentino al Spotify Camp Nou, cuyo nuevo césped pudo pisar en una visita nocturna, llega después de las declaraciones del pasado viernes del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en las que no ocultó su deseo de homenajear al exfutbolista ‘culer’ una vez el nuevo templo blaugrana esté culminado. “Me lo imagino delante de 105.000 espectadores, lleno hasta la bandera. Claro que me gustaría, sería una bonita forma de inaugurar el estadio completo. Dependerá de que ellos quieran, pero por nuestra parte, sí. Si soy presidente tras las elecciones, estaré encantado de hacerlo aquí”, aseguró el presidente blaugrana.

La visita de Messi no era ni mucho menos esperada en el club. Leo se presentó en el exterior del estadio y pidió permiso al personal de seguridad de Limak, que trasladó la consulta al club. La cúpula directiva, que estaba a punto de regresar de Vigo, no puso ningún problema. En las redes sociales, el club escribió: “Sempre benvingut a casa teva, Leo”.

Laporta elogia el trabajo de Hansi Flick

Tras ganar en Balaídos, Joan Laporta habló ante las cámaras de ‘Cuatro’ sobre su entrenador, la máxima estrella del club, y la importancia de haber sumado tres puntos en Galicia. “Tenemos un entrenador que es un fenómeno”, dijo sobre Hansi Flick. Y sobre la victoria dijo que “ha llegado en un momento idóneo”.

Las obras del estadio avanzan bien

El concejal de Deportes del ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, aseguró ayer que las obras del Spotify Camp Nou avanzan “de la mejor manera” y se mostró “optimista” con que las próximas fases 1B y 1C “vayan más rápido” que la fase inicial 1A.