Nueva guerra por Lamine

Lamine Yamal fue ayer desconvocado por España para los partidos contra Georgia y Turquía después de que los servicios médicos del FC Barcelona recomendaran entre 7 y 10 días de reposo tras someterle a un tratamiento “invasivo” de radiofrecuencia por su pubalgia el lunes. La RFEF afirmó sentirse “sorprendida y molesta” al conocer el procedimiento el mismo día de inicio de la concentración y aseguró que no recibió información previa, solo un informe por la noche del propio lunes. Ante esta situación, el jugador regresó ayer a Barcelona para avanzar en su recuperación. En su lugar, Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, fue citado por Luis de la Fuente para completar la lista.

El seleccionador, en una entrevista en RNE, calificó lo ocurrido como una situación “nunca vivida”, admitiendo que le sorprendió que un tratamiento así se realizara “al margen de la federación” y sin detalles previos sobre el estado del futbolista, que había sido titular en los últimos compromisos del Barça.

Desde el club azulgrana, sin embargo, ofrecieron otra versión. Fuentes del Barça aseguraron que informaron “inmediatamente” a la RFEF del tratamiento, actuando de manera coordinada con Lamine Yamal y consultando al especialista en la materia Ernest Schilders, que tenía programada una visita el lunes para valorar la evolución de la lesión. El Barça señala que el procedimiento se decidió en esa consulta, en la que el médico belga determinó que la pubalgia está controlada, quedando el jugador bajo supervisión constante del cuerpo médico del club, en comunicación con la federación.

Messi: “No me fui como imaginaba, pero el cariño de la gente va a estar”

Leo Messi confesó en una entrevista a Sport que él y su familia echan de menos Barcelona y que su deseo es regresar algún día a vivir allí. “Extrañamos mucho Barcelona. Los nenes, mi mujer y yo hablamos continuamente de volver. Tenemos nuestra casa y es lo que deseamos”, afirmó.

Atlético Baleares-Espanyol y Ourense-Girona en la Copa del Rey

La RFEF celebró ayer el sorteo de la Copa del Rey, aún sin el Barça y el resto de equipos de la Supercopa, que emparejó al Espanyol (verdugo del Atlètic Lleida en Primera Ronda) con el Atlético Baleares, otro rival del grupo 3 de Segunda RFEF, y al Girona con el Ourense CF, que también se midió al equipo leridano en las semifinales de Copa Federación. El Reus FC Reddis y el Sant Andreu, también de Segunda RFEF, recibirán, respectivamente, a la Real Sociedad y al Celta, de Primera División, mientras que el Sabadell, quinto representante catalán, se enfrentará al Deportivo.