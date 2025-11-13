Agada: “Queremos hacer algo grande este año”

Las victorias frente a dos equipos de Euroliga como Barça y Baskonia han disparado la ilusión entre la afición del Barris Nord, que ya empieza a soñar con metas impensables hace solo unos meses, como la Copa del Rey. En el vestuario, en cambio, el mensaje sigue siendo el de una ambición contenida. El escolta nigeriano Caleb Agada, una de las grandes sensaciones del equipo en este arranque de Liga, reconoce que el secreto del éxito está en el ambiente del vestuario. “Nuestra química es increíble. Estamos disfrutando mucho juntos y jugando muy bien. Confiamos mucho en nosotros, trabajamos duro y llegamos temprano a los entrenamientos porque queremos conseguir algo grande este año”, explica.

Su compañero Millán Jiménez comparte la misma visión y asegura que el buen rollo que existe en la plantilla es una de las claves del gran inicio de temporada. “Disfrutamos entrenando y jugando, nos lo pasamos bien en la pista y eso quizás es una de las claves del éxito. La gente viene con ganas y eso se nota, haciendo un baloncesto que gusta. La unión del grupo ha sido muy rápida”, apunta.

Agada, que ha conquistado a la afición leridana por su entrega y energía, destaca la atmósfera que se vive en cada partido en el Barris Nord. “Es increíble, increíble. Estoy muy agradecido de poder formar parte de esto y los fans son brutales”, afirma. Preguntado por si los seguidores pueden permitirse soñar con estar en la Copa del Rey, el nigeriano no lo duda: “Yo también estoy soñando a lo grande, así que creo que ellos también pueden”.

El alero valenciano, por su parte, tampoco esconde lo que supone el apoyo de la afición durante los partidos. “Jugar en casa se ha convertido en algo especial. Ya había estado en el Barris Nord como visitante, pero hacerlo como local se me pone la piel de gallina. Sentir a la gente animándote te impulsa a dar más”, indicó. Sin embargo, mantiene la prudencia respecto a los objetivos: “La Copa del Rey no era una meta inicial para nadie. Tenemos que centrarnos en ganar el siguiente partido y alejarnos de la zona baja. Si en enero estamos en disposición de competir por ella, será un regalo para todos”, aseveró.

La peña Nucli Bordeus mostró ayer a través de las redes sociales su malestar con la directiva del Manresa por su decisión de negarles la entrada de elementos de animación, como tambores, pancartas y banderas, en el partido de este domingo en el Nou Congost. La peña lamenta este hecho y muestra su malestar por algo que la temporada pasada se pudo hacer sin problemas.

Esta vez el desplazamiento de la afición no será tan masivo como en ante el Barça o el Joventut, ya que el Manresa apenas ha facilitado un centenar de entradas.