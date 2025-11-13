Balaguer acogerá la final de la Copa Catalana de Tardor de rítmica

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Balaguer acogerá el 30 de noviembre la fase final de la Copa Catalana de Tardor, una cita que reunirá a los mejores conjuntos de gimnasia rítmica de toda Catalunya, entre ellos el Club Rítmica Balaguer, que este fin de semana logró tres medallas en una de las pruebas puntuables. El conjunto benjamín, integrado por Txell Menchon, Mia Formier, Olivia Carles, Clàudia Giribet, Zoe Samper y Aran Serrano, se estrenó en la competición con la mejor nota, mientras que el alevín, formado por Blau Pujol, Clàudia Guerrero, Martina Paniagua, Arlet Castro, Iria Serrano, Alexia Figuerol y Rut Gensana, ganó en manos libres y pelota. El equipo infantil acabó en la quinta posición.