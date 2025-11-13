El Barça firma una victoria de mérito en Múnich

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Barça sobrevivió ayer en el SAP Garden de Múnich, donde derrotó al Bayern (74-75) en un partido en el que fue superior en la primera mitad y resistió la reacción en la segunda parte del equipo bávaro, que perdonó el empate en un tiro libre fallado por Spencer Dinwiddie a un segundo del final. En el estreno del interino Òscar Orellana al frente del banquillo azulgrana, que espera un nuevo dueño tras el cese de Joan Peñarroya mientras las negociaciones con Xavi Pascual continúan, el Barça logró una victoria contra un rival directo, que le mantiene en la parte alta de la Euroliga.