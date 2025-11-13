El plan de viabilidad del Lleida necesita 800.000 €

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida CF tendrá que aportar 800.000 euros, del total de la deuda que el club tiene con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, para que ambos organismos acepten el acuerdo del plan de pagos que el club está negociando con ellos. Así lo explicó Marc Torres, adjunto a la presidencia del club, al programa Pol's Nord. “Estamos mejor ahora que hace tres meses”, añadió, admitiendo que necesitarán la entrada de inversores para poder hacer frente a este pago necesario para que el plan a diez años para saldar la deuda sea admitido.

Torres detalló en esta entrevista que la deuda a la que tiene que hacer frente el Lleida CF ronda los 5,5 millones de euros. De esta cantidad, según explicó el dirigente, alrededor de dos millones corresponden a deuda con Hacienda, unos tres millones es lo que se adeuda a la Segudidad Social, mientras que unos 300.000 euros es la deuda con proveedores y acreedores diversos. “Son los números que hemos explicado siempre, no hemos engañado a nadie”.

Explicó también que el dinero aportado por el presidente Luis Pereira, del que dijo que sigue en el club y está al corriente de todo, asciende a 2,5 millones, matizando que “se trata de crédito subordinado, que es el último en cobrar”, añadiendo que “Pereira sabe que no lo recuperará”. Incidió también en que, al estar en concurso de acreedores, toda el proceso está supervisado por el juez y el administrador concursal.

Torres recalcó que el acuerdo con Hacienda y Seguridad Social “no está cerrado, no está siendo fácil pero tampoco nos han dicho que no. Estamos trabajando en ello”. También se mostró convencido de que el club podrá acabar la temporada. “El riesgo de generar más deuda no existe. No solo tenemos cubierto el 98% del presupuesto, incluso podemos acabar con superávit. Veo muy difícil que no podamos acabar la temporada”.

Señaló también que “estamos hablando con futuros inversores, de diferentes ámbitos” y celebró que al optimismo en el apartado económico le acompañen los resultados deportivos, tras la victoria del domingo sobre la Montañesa (1-0). “Fue muy emocionante, paracía que habíamos ganado la Champions”, explicó.