La Trail Montroig batirá el récord de participantes

Sant Llorenç de Montgai y Camarasa se preparan para vivir este sábado, 15 de noviembre, la edición más multitudinaria de la Trail Montroig, que alcanzará los 900 participantes, la cifra más alta desde su creación en 2011. Por primera vez, el recorrido pasará también por el núcleo de Camarasa, ampliando de este modo el impacto territorial y paisajístico de la prueba.

El evento, consolidado como una referencia del trail en las comarcas de Lleida, ofrece cuatro modalidades adaptadas a distintos niveles: la Marató, de 41,2 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo; la Mitja Marató, de 21,4 km y 1.340 metros de desnivel; la Sprint, de 14 km con 560 metros; y la Volta al Pantà, una caminata no competitiva de 8 km pensada para el público familiar y que ya cumple su cuarta edición.

Entre los nombres destacados de la prueba maratón masculina figuran el marroquí Zaid Ait Malek Oulkis y el catalán Ivan Moreno Torra, mientras que la categoría femenina contará con la presencia de la tarraconsense Paula López. En la media maratón, los hermanos Ivan y Julen Calvó y la atleta Virginia Pérez Mesonero parten como principales favoritos. Las salidas se darán desde el Casal de la Gent Gran de Sant Llorenç de Montgai a partir de las 7.30 horas.