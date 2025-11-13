Mari Boya busca una victoria en Macao para cerrar la temporada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El piloto aranés Mari Boya afronta esta semana el Gran Premio de Macao con el objetivo de ganar para dar por cerrada la mejor temporada de su carrera deportiva, en la que ha conseguido la tercera posición en la FIA Fórmula 3, siendo el mejor piloto de la segunda mitad del campeonato al sumar 80 puntos desde Austria hasta el final.

El primer piloto de la Academia del Aston Martin Aramco Formula One™ Team correrá con el equipo KCMG ENYA by Pinnacle Motorsport, con el apoyo de AWA. Será la tercera vez de Mari Boya competirá en el gran premio asiático. “Quiero terminar la temporada de la mejor manera posible. Correr en Macao siempre es especial y llegamos en un momento de forma muy bueno y con experiencia en ese circuito, así que me encantaría pelear por la victoria”, señaló el aranés.