Paso atrás para la Copa

El Pons Lleida dio ayer un paso atrás en sus aspiraciones de repetir su clasificación para la Copa del Rey, de la que es el vigente subcampeón. Los leridanos, que viajaron a tierras madrileñas el mismo día del partido en autobús, dominaron y gozaron de más y mejores ocasiones que el Rivas, pero la falta de acierto y la gran actuación del meta local les privó de sumar algo positivo.

La derrota es especialmente dolorosa al producirse en la pista del penúltimo clasificado, que encadena así su segundo triunfo del curso en su regreso a la OK Liga, y por el hecho de que era uno de los pocos rivales “asequibles” que le quedan al Pons Lleida en el tramo final de la primera vuelta. Y es que en las cinco jornadas que le quedan debe enfrentarse al Barça –este sábado en casa–, Calafell, Liceo y Reus Deportiu.

El conjunto listado llevó el peso del partido ya desde el inicio, creando muchas ocasiones pero sin acierto. El meta local Castañer fue, de largo, el mejor del partido y frustró con sus paradas a los leridanos. Y cuando no era el meta madrileño, era el palo el que evitaba el tanto listado, ayer en dos ocasiones. Los de Edu Amat tampoco sacaron provecho de las tres situaciones de dos minutos en las que tuvo superioridad numérica, dos en la primera mitad y otra en la segunda con 2-1.

El partido aún se puso más complicado cuando en el ecuador de la primera parte Del Río sorprendió a Xavi Bosch para inaugurar el marcador, un resultado que para nada hacía justicia a lo que se estaba viendo sobre la pista. El cuadro madrileño rozó el segundo tanto en el minuto 14, pero el disparo se marchó desviado, y a seis minutos del descanso, por fin llegó el tanto del Pons Lleida, obra de Nico Ojeda de un sutil toque de stick.

La segunda mitad arrancó por los mismos derroteros, dominio leridano pero sin acierto ante un Rivas que en la primera que tuvo volvió a batir a Bosch, esta vez por mediación de Pos. El Pons Lleida, que se estaba cargando de faltas, volvía a nadar a contracorriente. Le costó tomar el control, pero logró restablecer la igualada gracias a una jugada de Darío Giménez en el 45. Pero poco le duró la alegría, ya que a dos minutos del final cayó la décima falta y la consiguiente directa la transformó Del Río para sellar el triunfo madrileño.

Edu Amat: “Esta derrota nos complica la clasificación”

Edu Amat se mostró resignado por la poca fortuna de su equipo en el partido y reconociendo que “es un palo grande. Teníamos que sacar estos tres puntos para estar en la Copa y ahora los tendremos que recuperar en otro partido, siendo conscientes de que esta derrota nos complica la clasificación, ya que ahora nos viene un calendario muy duro y mentalmente creo que lo afrontamos con el equipo un poco inseguro”. El técnico destacó la buena primera parte pese a la falta de gol, pero reconoció que “el equipo está ansioso. Generamos ocasiones pero no las marcamos y los rivales con muy poco nos hacen daño, y eso nos genera ansiedad”.