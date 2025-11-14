Doble bronce para Emma Carrasco

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La nadadora leridana Emma Carrasco se colgó ayer dos medallas de bronce en el Campeonato de España absoluto en piscina de 25 metros, que se disputa hasta el domingo en las instalaciones del Club Natació Barcelona. La leridana, que compite con el Sant Andreu, subió al tercer cajón del podio en los 100 mariposa, con un tiempo de 58:50 y en los 200 braza, con un registro de 2:24:28. Jordi Carrasco, del CN Sabadell, acabó en el puesto 11 de los 100 mariposa rebajando la mejor marca catalana de 17 años.