El Borges pone pie y medio en la segunda ronda europea

El Enoli Les Borges Vall puso ayer pie y medio en la segunda ronda de la Europe Cup, la segunda categoría continental de tenis de mesa, después de ganar contra todo pronóstico al Fenerbahçe turco por un claro 3-0. Con este resultado, al equipo de Les Garrigues le basta con ganar hoy ante el anfitrión Odorheiu Secuiesc cinco juegos, uno más de los que perdió ayer ante los otomanos, para sellar matemáticamente la clasificación sin esperar al duelo de mañana entre turnos y rumanos.

La decisión del Fenerbahçe de situar a su número uno, Abdullah Yiğiter, como dos para medirse a Marc Duran no le salió nada bien, ya que el barcelonés ganó. Antes de este duelo, el joven Cesc Carrera dio el primer punto de la eliminatoria al ganar a Isik Hakan por 1-3. El joven de Castellnou de Seana arrolló a su rival en el primer parcial por 2-11, ganó el segundo más ajustado, por 12-14, y tras ceder el tercero (11-9), certificó el primer punto para el Borges venciendo con solvencia el cuarto set por 4-11.

Luego fue el turno de Duran, que superó al número uno turco por 1-3, con parciales de 9-11, 12-10, 5-1 y 9-11. La victoria la certificó Josep Lluís Andrade, sustituto de Joan Masip en esta eliminatoria, que superó por un ajustado 2-3 a Duran Onur, con parciales de 11-5, 9-11, 5-11, 11-7 y 3-6. “Es una victoria increíble y de forma muy clara, que nos sitúa muy cerca de estar en la segunda ronda”, señaló Andrade.