El Gardeny mira al futuro

La UE Gardeny presentó ayer los equipos con los que afronta esta temporada 2025-2026, en un acto que supuso también el estreno del renovado césped artificial que ha colocado la Paeria. La presidenta del club, Emilia Cuenca, confía en que esta mejora en la instalación les permita crecer, por lo que mira el futuro de la entidad con optimismo. “Esta temporada tenemos ocho equipos y un centenar de jugadores”, explicaba. “Competimos con seis de base, un Amateur en Cuarta Catalana y tenemos también un equipo de veteranos”. Añadía que “el cambio de césped era algo que reivindicábamos desde hace tiempo y, tal como estaba la instalación nos ha costado captar jugadores. El nuevo césped nos ayudará seguro a crecer en el futuro”, valoró la presidenta.

El alcalde Félix Larrosa, que asistió al acto de presentación de los equipos, explicó que “tengo una devoción especial por el Gardeny, porque es un proyecto especial, que trabaja la inclusión. El deporte ya es por sí mismo una herramienta por la inclusión, pero el Gardeny es un proyecto inclusivo y social que necesita nuestra especial protección”, añadió. Por su parte, el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, señaló que “era una obra muy necesaria con la que el club podrá desarrollar aún mejor la importante labor que lleva a cabo”.

La obra ha contado con un presupuesto de 177.395 euros y la ha llevado a cabo Mondo Ibérica.