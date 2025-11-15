La Paeria pide 1.250.000 € para mejorar equipamientos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local de la Paeria, reunida ayer en sesión extraordinaria, aprobó solicitar una subvención de 1.2500.000 euros a la Generalitat para la modernización y acondicionamiento de diferentes instalaciones deportivas de la ciudad. Se trata de tres proyectos cuyo coste total asciende a 2.500.000 euros y el ayuntamiento se acoge así a la convocatoria que ha abierco el Consell Català de l'Esport para mejorar, a nivel de toda Catalunya, la red básica de instalaciones deportivas públicas. A la convocatoria se pueden presentar tres proyectos y la cantidad debe ser el 50% del total de la inversión prevista, de acuerdo con las condiciones fijadas en la convocatoria.

El primero de los proyectos que la Paeria ha presentado es la impermeabilización y adecuación de las cubiertas ligeras de cinco pabellones, los de Mangraners, La Bordeta, Barris Nord, Agnès Gregori y Onze de Setembre. Este proyecto, que se encuentra en fase de licitación, se aprobó el pasado mes de julio y tiene un presupuesto de 579.117,99 euros. El objetivo del mismo es resolver las carencias que tienen actualmente los tejados de estos pabellones, causados por el desgaste de los materiales y el paso de los años, y que puntualmente provocan goteras en estos recintos deportivos.

El segundo proyecto para el que se pide subvención es la sustitución de parte de la cubierta y otras instalaciones del pabellón Juanjo Garra, proycto que precisamente aprobó la Junta de Gobierno Local el pasado jueves y cuyo coste asciende a 639.222,71 euros.

El tercer proyecto, pendiente de redacción, es la adecuación, reparación y mejora de los vestuarios en diferentes instalaciones, cuyo coste total asciende a 1.281.659,3 euros. Las obras se llevarían a cabo en los campos de fútbol de la UE Bordeta, Pardinyes, Balàfia y Camp d’Esports; también en la pista de atletismo de les Basses y en los pabellones Agnès Gregori, Barris Nord, Cappont, Onze de Setembre, La Bordeta, Mangraners y Pardinyes.

El hecho de tener las auditorías hechas y las actuaciones programadas facilita que los proyectos pueden ejecutarse en un breve plazo de tiempo.