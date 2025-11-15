Partido clave del Atlètic Lleida en casa

Foto de arxivo de una acción del partido entre el Atlético Lleida y el Barça Atlético en el Campo de Deportes.INGRID SEGURA

El Atlètic Lleida recibe esta tarde (17.00/Lleida en Joc) el Andratx balear en un partido clave para los leridanos, que quieren conseguir un triunfo que les permitiría hacer un paso adelante para salir del descenso y que supondría una inyección de moral para los jugadores, en un partido en el Camp d'Esports, donde el equipo ya fue capaz de ganar al Barça Atlético hace unas jornadas.

Los de Gabri García son decimoquintos, con ocho puntos, y el rival del día de hoy, el Andratx de José Contreras, es décimo con trece puntos. Los baleares son un rival de los exigentes en este grupo tercero de la Segunda RFEF, y llegarán al Camp d'Esports con la idea de volver a sumar puntos a domicilio, después de empatar fuera de casa ante el València Mestalla (2-2) y caer a Terrassa (2-1).

Jugadores en sus filas, como Pablo Gálvez, máximo anotador del equipo con cuatro goles; y el segundo, Vicente Meca, con tres, serán dos piezas importantes del rival que el Atlètic Lleida tendrá que vigilar especialmente.

Los leridanos afrontan el duelo con la necesidad de puntuar y, a su vez, dar un paso importante para revertir su dinámica y acercarse a las plazas que dan la permanencia. Lo hará con el retorno de Dauda Koné a la convocatoria, después de cumplir su sanción, y con el fin de corregir los detalles que en las últimas jornadas han penalizado el conjunto de Gabri, y que el equipo ha trabajado durante la semana de entrenamientos para minimizarlos, teniendo en cuenta también que el Atlètic Lleida es el segundo equipo más goleado de la categoría, con 18 goles en contra.

En busca de cambiar esta dinámica, los leridanos quieren sumar una segunda victoria de nivel, y como ya señaló Gabri en la rueda de prensa previa, “con esta ambición que hemos demostrado en muchos partidos” y con el convencimiento que “revertiremos la situación”. Los leridanos quieren hacer un buen partido y volver al camino del triunfo, esta tarde (17.00 horas) delante del Andratx.