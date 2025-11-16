El Pons Lleida afronta un difícil reto ante el Barça

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Después de la decepcionante derrota del pasado miércoles en la pista del Rivas (3-2), el Pons Lleida recibe hoy en el Onze de Setembre el Barcelona (16.10/Lleida TV). Lo hace necesitado de puntos para cumplir el objetivo de volver a disputar la Copa del Rey, competición en la que la pasada temporada llegó a la final por primera vez en su historia a la final, en la que cayó derrotado por el Reus. Se enfrenta al principal favorito para ganar todas las competiciones, un Barça que en las ocho primeras jornadas ya ha sufrido una derrota ante el Liceo y un empate ante el Voltregà, por lo que no se pueden permitir ceder más puntos.

El técnico del Pons Lleida, Edu Amat, explicaba que “la Copa estará muy cara. Los tres puntos de Rivas eran muy importantes, no los tenemos y eso nos ha complicado la clasificación . Y ahora nos viene un calendario complicado, por lo que sumar puntos no será fácil”, añadió en refenrencia a los próximos partidos ante Calafell, Liceo y Reus. “Si queremos estar en la Copa hay que sumar puntos. Es un reto para el equipo y está claro que no será una Copa barata”, valoró. En este sentido, antes de esta jornada, entre el quinto y el décimo clasificado, hay solo tres puntos de diferencia, por lo que cada partido tiene una gran importancia.

Aunque el Llista ha ganado al Barça en las dos temporadas anteriores, Amat afirmó que “los precedentes no sirven para nada. Ahora el pasado no importa. Ha de servir para, a nivel de mentalidad, pensar que es posible ganar, que se puede repetir, pero para ello te ha de salir un partido perfecto”, y recordó que “nos enfrentamos a un equipo que tiene el presupuesto más alto de la OK Liga y que en cada competición sale con el objetivo de llevarse el título”. El técnico dijo que “tenemos que luchar contra nosotros mismos, hay que seguir mejorando, crecer como equipo y evitar errores, porque ellos, de cada media ocasión que les concedes, te marcan dos”.

Edu Amat, ante el gran reto de este partido y el horario nada habitual, pidió un esfuerzo a la afición. “La grada es importante y con el horario en el que jugamos, pido a nuestros seguidores que por un día perdonan la siesta y vengan a animarmos”.