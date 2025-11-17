Emma Carrasco cierra el Estatal con 6 medallas tras sumar dos platas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los hermanos leridanos Emma y Jordi Carrasco pusieron ayer el broche de oro a un Campeonato de España absoluto excepcional en el que han sumado 7 medallas entre ambos, seis para ella (un oro, dos platas y 3 bronces) y una para él (un bronce).

Emma sumó ayer nuevos éxitos en la piscina de 25 metros al conquistar dos medallas más, ampliando un botín que la confirma como una de las nadadoras más destacadas del campeonato: plata en 200 estilos (2:08.80) con mínima para el Europeo y otra plata en el 4x100 estilos mixto con el CN Sant Andreu. Jordi, por su parte, firmó una novena posición en los 200 estilos (2:00.85).

Estos resultados coronan una semana repleta de éxitos para ambos. El jueves, Emma abrió el medallero con dos bronces, en 100 mariposa (58.50) y 200 braza (2:24.28), mientras Jordi brilló en 100 mariposa, rebajando dos veces la mejor marca catalana de 17 años (53.65 en eliminatorias y 53.16 en la final B) y terminando el undécimo de España.

El viernes, Emma sumó otro bronce en 400 estilos (4:33.81), marca mínima para el Europeo de diciembre en Lublin (Polonia), mientras que Jordi fue décimo en 200 mariposa (1:59.24). El sábado llegó el gran momento de ambos cuando Jordi logró el bronce en 50 mariposa, firmando la Mejor Marca Nacional de 17 años (23.52), mientras que Emma se proclamó campeona de España en 100 estilos (1:00.40) y su hermano terminó decimocuarto (56.04).

Otra leridana, Paula Juste, fue ayer cuarta formando parte del equipo del CN Terrassa en el 4x100 estilos mixto. El vencedor fue el Canoe, que firmó un nuevo récord de España de clubes con 3:41.14.