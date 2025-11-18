El Barça reabrirá el Camp Nou el sábado ante el Athletic

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona anunció ayer que volverá a competir en el Spotify Camp Nou este sábado (16.15), en el duelo liguero frente al Athletic Club, tras recibir la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, que permite reabrir el estadio con un aforo de 45.401 espectadores. Esta autorización, que completa la ya concedida de la Fase 1A (Tribuna y Gol Sur), incluye toda la zona de Lateral y garantiza las condiciones operativas y de seguridad necesarias para el regreso.

Será el primer partido oficial en el Camp Nou en 2 años, 5 meses y 22 días, desde el 28 de mayo de 2023, cuando el Barça derrotó por 3-0 al Mallorca, con doblete de Ansu Fati y un gol de Gavi que puso el broche a más de 60 años de historia del estadio.

Durante este periodo, el equipo disputó la mayoría de encuentros como local en el Estadio Olímpico Lluís Companys y, en dos ocasiones, en el Estadio Johan Cruyff. El 7 de noviembre, una sesión de entrenamiento abierta a 23.000 aficionados sirvió como prueba general de la nueva instalación.

El club detalló que el estadio contará ahora con 129 posiciones para personas con movilidad reducida, nuevos espacios de confort, un túnel de jugadores completamente renovado y vestuarios modernizados para ambos equipos. Las mejoras también se extienden a los apartados de seguridad y evacuación, con más accesos, vías de evacuación, barandillas, nuevo sistema de rociadores y de extinción automática. También se pondrá en marcha los sistemas de acceso con pórticos y ticketing integrado.

El Barça sigue trabajando en la Fase 1C, que permitirá abrir el Gol Norte y elevar la capacidad hasta unos 62.000 espectadores, camino de los 105.000 previstos al completarse el nuevo tercer graderío y la cubierta, las zonas del estadio aún en construcción.

Las entradas, a partir de 199 euros

Más allá de los abonados con el pase de temporada, que podrán ir al partido sin problemas, el club sacó a la venta unas 16.000 entradas para socios, que hoy estarán disponibles para el público general. La más barata costará 199 euros, situadas en el Córner y el Gol Superior y los precios van subiendo hasta los 589 que cuestan los tíquets más caros, en Tribuna. No obstante, los socios tienen un 20% de descuento.

El club prevé regresar también en Champions

El club también informó que trabaja con la UEFA para que el próximo duelo de la Champions, el 9 de diciembre ante el Eintracht Frankfurt, pueda disputarse en el Camp Nou, a la espera aún de la confirmación del organismo europeo, que debería hacer una excepción en la norma de no cambiar de estadio en la fase Liga.