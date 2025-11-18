El Catalunya-Palestina espera hoy 30.000 espectadores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La selección de Catalunya se enfrentará hoy (18.30) a Palestina en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en un partido solidario para el que se esperan cerca de 30.000 aficionados. Toda la recaudación se destinará a proyectos de ayuda y reconstrucción en Gaza, en la segunda parada de la gira palestina, que el sábado reunió a más de 50.000 personas en San Mamés. Con entradas entre 5 y 15 euros, ya se han vendido 26.000, lo que podría llevar a abrir la segunda grada.

El seleccionador Gerard López animó al público a responder masivamente, en el que será el segundo partido de Catalunya este año tras el 2-0 ante Costa Rica. La convocatoria sufrió las bajas de Arnau Martínez y Álex Moreno, sustituidos por Ilie Sánchez y Arnau Campeny. Entre quienes han pedido llenar Montjuïc destaca Pep Guardiola, que calificó el encuentro de “más que simbólico”. En RAC1 denunció que “el mundo ha dejado a Palestina sola” y mostró su confianza en que los palestinos sientan que “una parte del mundo piensa en ellos”.