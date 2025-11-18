El Club Twirling Lleida clasifica a dos deportistas para el Europeo de 2026

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Twirling Lleida ha clasificado este fin de semana a dos de sus deportistas, Martina Parra y Martina Luque, para el Campeonato de Europa que se celebrará del 1 al 5 de abril de 2016 en la ciudad de Eindhoven, en los Países Bajos. El club logró la clasificación de ambas atletas en el Selectivo que se celebró este pasado fin de semana en Deltebre.

En este exigente torneo Martina Parra logró clasificarse para la modalidad de Artistic Twirling, mientras que Martina Luque lo hizo para la de Solo 1 bastón. Parra ya tiene experiencia en competiciones internacionales, ya que este año 2025 participó tanto en el Campeonato de Europa, que se celebró en el Barris Nord de Lleida, como para el Mundial que tuvo lugar en Turín.

Alicia Ruiz, entrenadora del Club Twirling Lleida, destacó que “para nosotros es un orgullo haber clasificado a dos deportistas para el Europeo del próximo año, ya que ha sido un Selectivo de mucho nivel en el que había que pasar varias rondas”. Ruiz remarca el trabajo que hace el club leridano y el hecho de que de nuevo tendrá representación en una competición internacional. El equipo técnico de la entidad leridana lo completan Nerea Olaya y Ariadna Sánchez.