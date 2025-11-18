“Enseguida vi el talento que tenía Moreira”

“Un día me llamó Ignacio Rivera (presidente ejecutivo del grupo cervecero Estrella Galicia) y me dijo que estaban interesados en abrir mercado en Brasil y que buscase a un piloto brasileño para formarlo. Llamé a Alex Barros (expiloto) y ahí surgió la opción de Diogo Moreira, después de otros dos jóvenes pilotos que no tenían un nivel muy alto. Él era diferente, tenía solo 12 años y vimos enseguida que tenía talento, además de que iba muy rápido”, explica a SEGRE el expiloto leridano Emili Alzamora, campeón del mundo de 125cc en 1999 y con una dilatada experiencia formando talento. Alzamora fue mánager de los hermanos Márquez y también fue la cabeza visible del proyecto de la escuela Monlau por la que pasaron en sus inicios el catalán Àlex Rins o el francés Fabio Quartararo.

El leridano es actualmente jefe de equipo del UAX 72Motorsports Artbox Racing Team en el JuniorGP a través del proyecto SeventyTwo Motorsports, con la intención es formar talento para que lleguen algún día al Mundial. Es lo que hizo con Moreira. “Le ayudé en su etapa de formación, pero es un chico que viene de una familia que se sacrificó mucho por venir aquí e instalarse en Alcarràs para cumplir su sueño. Estoy muy contento por Diogo”, afirma Alzamora.

“Dejé todo por un sueño”

El propio Moreira recordó el domingo tras lograr el título de Moto2 que “me he quitado mil toneladas de la espalda con este título. Ha sido difícil porque me vine muy joven a España, con 12 años, solos mi padre y yo. Hemos dejado todo de lado por un sueño, a la familia, el trabajo de mi padre también...”. De su capacidad de sacrificio también se hace eco Àngel Grau, mánager del Suzuki Grau Racing, con quien Diogo Moreira pulió su técnica a partir de 2017 brillando en pruebas de supermotard. “La mayoría de pilotos suelen poner excusas y culpar a los demás cuando no les salen las cosas, pero Diogo no es así. Es una persona superpositiva”. Hoy el brasileño participará en los test de Cheste donde probará la nueva moto en MotoGP.