Los hermanos Bellostas ganan el medio maratón de Lleida y su madre quedó tercera: “el atletismo es una cosa genética”

Correr en familia, sin ser habitual, no es tampoco extraño en las comarcas leridanas, donde el altetismo levanta pasiones. Pero que dos hermanos ganen una prueba del prestigio de la Mitja Marató y la madre quede tercera, es absolutamente extraordinario. Esta experienca la compartieron los hermanos Alba y Roc Bellostas, de 26 y 23 años, respectivamente, que fueron los ganadores de la clásica prueba leridana.

Pero además, su madre, Emma Carreras, de 53 años, fuera tercera. “El domingo fue un día especial y muy emotivo. Correr en Lleida hace ilusión y más viendo a tanta gente en las calles”, explica Alba, profesora de Biología en un instituto de Palafolls. Alba ha compartido podio en alguna carrera con su hermano y con su madre, pero es la primera vez que lo hacen los tres.

Curiosamente, en la pasada Cursa dels Bombers de Lleida se repitió el mismo podio femenino, Alba primera, Emma tercera y Núria Tilló segunda.

“Es una satisfacción ver a tus hijos en el podio, pero lo es más poder compartir esta alegría”, añade Emma, que ha transmitido a sus hijos la pasión por el deporte. “Siempre nos ha gustado el deporte, ya cuando eran pequeños salíamos en bicicleta o a la montaña”. Además del atletismo, madre e hijos compiten también en duatlón y triatlón, pero Emma reconoce que “lo que se nos da mejor a todos es correr.

Después la bicicleta y por último la natación” y bromea diciendo que “el atletismo es algo genético y, de hecho, me dicen que les he pasado este gen”. Emma y su marido, Joan Josep, también deportista, tienen una tercera hija, Laia, de 17 años que, tras probar el triatlón se ha decantado por la hípica.

Roc Bellostas reconoce también que “la disciplina que se me da mejor es correr. Mi hermana empezó en el triatlón y me metí en ese mundillo, nuestra madre tamtién, aunque desde pequeños hemos hecho deporte. Nuestros padres siempre nos han animado a llevar una vida saludable”, explica.

Emma es profesora en el Joan Oró, Alba también se dedica al mundo académico, impartiendo clases de Biología en un instituto de Palafolls y Roc está estudiando el último curso de Medicina. “Ahora me voy a tener que encerrar en casa para estudiar el MIR pero no pararé de hacer deporte. Para mí es un estilo de vida y me va muy bien a nivel mental y en mi día a día”, y añade que “por los estudios este año no tengo tanto tiempo, pero cada día hago una o dos sesiones”.

En la pasada Mitja Marató de Mollerussa Emma ganó a su hija Alba, quien dice de su madre que “entrenamos juntas y está en forma y muy fuerte”. Emma añade que “yo ya tengo una edad, pero no me puedo quejar de los resultados. Compito contra jóvenes de 25 años”. La semana anterior los tres estuvieron en la Cursa dels Bombers de Barcelona y Emma dice con orgullo que “de 7.400 mujeres Alba quedó en el puesto 14, con su mejor marca personal en 10K y yo acabé en el puesto 18”.

En esa carrera, Roc fue octavo, también con mejor marca personal. Roc y Alba también hicieron su mejor marca en la Mitja Marató de Lleida el domingo. La próxima cita para Roc y su madre será en otra prueba mítica, la Pujada a la Seu Vella.