Más de 560 atletas se dan cita en el 32 Cros Ciutat de Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Más de 560 atletas compitieron en el Cros Ciutat de Tàrrega, que celebró su 32 edición el domingo. La cita tuvo lugar en el camping, recinto donde se disputaron 12 carreras para corredores todas las edades. La competición, organizada por la concejalía de Deportes, formaba parte del Circuit Escolar de Cros de l'Agrupació Territorial dels Consells Esportius de Lleida (ATCELL). La organización habilitó 8 circuitos de caminos de tierra con distancias entre 500 y 7.200 metros (circuitos de 40 a 80 metros para los más pequeños). Los ganadores fueron Imma Coberó y Sergi Hidalgo (veteranos), Gemma Fernández y Mohamed Nouri (abierta), Jana Cuadros y Martín Sesé (juvenil), Ana María Achim y Jan Bosch (cadete), Jordina Aige y Hatim Mrizak (infantil), Aina Fillat y Maria Vilà (alevín), Ingid Melis y Quim Aldomà (benjamín) y Gal·la Bergés y Bru Arbonés (prebenjamín). También hubo carreras de Mini I3, I4 y I5, hasta 19 categorías diferentes.

La concejala de Deportes, Laura Tejero, se mostró “muy satisfecha” por la alta participación: “Para nosotros este cros es una fiesta tanto para los atletas que se dedican a este deporte como para los más pequeños que se iniciarán en la prueba”. En esta edición se adelantó el horario del inicio de la jornada a las 10.00. Tejero reconoció que “los cambios en los horarios, especialmente de les carreras de los más pequeños, han parecido muy bien a algunas personas, mientras que a otras no les han gustado tanto, pero tenemos que ir probando”.

El cros cuenta con el apoyo del Consell Esportiu de l’Urgell y la Secretaria General de l’Esport, así como de entidades, clubes deportivos y empresas locales.