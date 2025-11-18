SEGRE

Semana sin entrenamientos en el Camp d’Esports por el césped

Estado que presentaba ayer el césped del Camp d’Esports.

El césped del Camp d'Esports presenta un mejor aspecto tras dos semanas de tratamiento y su estado seguirá mejorando esta semana, en la que los clubes que lo utilizan, Lleida CF, AEM y Atlètic Lleida, entrenarán en otros campos para no cargarlo. El Lleida, que mañana juega en Mollerussa partido de Copa Catalunya, es el único que juega en casa el fin de semana, recibiendo el domingo al Cornellà. El AEM y el Atlètic Lleida juegan fuera.

