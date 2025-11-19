España estará en el Mundial

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

España certificó ayer su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el próximo verano tras empatar ante Turquía (2-2) en La Cartuja, en la última jornada de la fase de grupos, un resultado que impide el pleno de victorias y la imbatibilidad (encajó los dos primeros goles de la fase, aunque si sirve para igualar la mejor racha de partidos oficiales sin perder de Italia (31).

España disputará en Canadá-Estados Unidos-México 2026 su decimotercer Mundial consecutivo. No falla a una cita mundialista desde la edición de Alemania de 1974. La actual campeona de Europa y campeona del mundo en 2010, volverá a una cita mundialista como ha hecho siempre desde 1978 en Argentina. Solo ha estado ausente, por distintas razones, en Uruguay 1930, Francia 1938, Suiza 1950, Suecia 1958 y México 1970.

España dominó con autoridad en un gran primer tiempo y se adelantó a los 4 minutos por medio de Dani Olmo, si bien Turquía, que necesitaba ganar por 7 goles de diferencia, empató en el 42 con un tanto en una acción a balón parado de Gül y tiró de orgullo en la segunda mitad para que Ozcan remontara con el 1-2 en el 54, pero Mikel Oyarzabal recompuso la situación seis minutos después para hacer el 2-2 en una discreta segunda mitad del combinado español.

España, tras golear el sábado a Georgia (0-4), tenía el pase virtual al Mundial en el bolsillo, pues Turquía (que pasa a la repesca) sólo se lo podía arrebatar ganando por 7 o más goles. Algo poco probable, más aún con el buen rendimiento del equipo de Luis de la Fuente en esta fase clasificatoria (5 triunfos y este empate, 21 tantos a favor y solo 2 en contra). España cuenta con un Mundial (2010) y cuatro Eurocopas (1964, 2008, 2012 y 2024).

Además de España certificaron ayer su clasificación Bélgica, que goleó 7-0 a Liechtenstein; Austria, que empató 1-1 con Bosnia; Escocia, que ganó 4-2 a Dinamarca y Suiza, que empató 1-1 en Kosovo. Completan la lista de 12 selecciones europeas clasificadas Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.

El resto son Canadá, Estados Unidos, México, Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán, Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Nueva Zelanda. El resto de plazas, hasta 48, saldrán de las repescas. Por Europa las jugarán Eslovaquia, Ucrania, Irlanda, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Turquía, Kosovo, Dinamarca, Bosnia y Gales.