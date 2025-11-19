La Copa Catalunya ofrece el primer Mollerussa-Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La sexta ronda de la Copa Catalunya ofrecerá hoy (19.30/Lleida En Joc) el primer derbi de la temporada entre Mollerussa y Lleida, que volverán a enfrentarse dentro de apenas un mes en Tercera RFEF, después de muchos años sin coincidir en competición oficial. El partido de hoy tiene un componente especial, por el pasado común de muchos de los jugadores y miembros del staff en el otro club, pero llega en un mal momento para ambos, en zona de descenso –el Lleida colista y el Mollerussa antepenúltimo–, lo que obliga a centrar el foco en Liga.

No obstante, el Mollerussa ha aprovechado para que el partido suponga la celebración del Día del Club. Por ello, los socios tendrán que pagar por la entrada, que costará seis euros, mientras que para el público general y la afición visitante tendrá un precio de 12, algo que generó cierto malestar sobre todo en la afición leridana, porque tanto Lleida como Mollerussa acordaron que, en Liga, las entradas para la afición visitante costarían cinco euros.

David Cámara ‘Romario’ reconoció en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Vilassar (0-1) que el choque de hoy “será especial, porque yo toda la vida he jugado en la UE Lleida y me trae buenos recuerdos jugar contra ellos este partido”. No obstante, dejó claro que “lo importante es la Liga”. “Habrá minutos para todo el mundo, con el objetivo de que todos estén listos para el partido del domingo en L’Escala, que es lo importante. No vamos a perder el foco del partido de Copa, pero sabemos lo que es importante”, explicó el técnico.

El técnico del Lleida CF, Jordi Cortés, que se reencontrará con el Mollerussa tras haber regresado ya al Pla d’Urgell en pretemporada para medirse a su exequipo, afronta el choque con una visión similar. “Estamos centrados en Liga, que es lo que nos preocupa. Llegamos fatigados, pero sabíamos que esta competición tenía que llegar en algún momento y la afrontamos con ilusión”, declaró el entrenador de Balaguer, que reconoció que “daremos minutos a jugadores con menos ritmo o que vienen de sanción, para que todo el mundo esté preparado para cuando se les necesite en la Liga”.