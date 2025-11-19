Àlex y Moreira, de test

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El test oficial de MotoGP en Valencia dejó una jornada dividida entre la inactividad matinal por la lluvia y una sesión vespertina con novedades, destacando el leridano Álex Márquez –subcampeón del mundo de MotoGP– y Diogo Moreira, el brasileño afincado en Alcarràs, que acaba de proclamarse campeón de Moto2.

El pequeño de los Márquez fue uno de los grandes focos del día al estrenarse como piloto de fábrica, aunque bajo estructura Gresini. El de Cervera confirmó su salto de jerarquía con un sólido tercer mejor tiempo (1:29.457), apenas unas milésimas por detrás de Raúl Fernández y Marco Bezzecchi. Álex dispuso de dos motos –su GP24 y una unidad con novedades orientadas a la futura GP25– con la que pudo comparar aerodinámica, un nuevo colín y un lateral experimental que también testaron Bagnaia y Di Giannantonio. Su consistencia reafirmó que encara el próximo año como uno de los hombres fuertes de Ducati.

En el otro extremo de la tabla, pero con un mérito distinto, Diogo Moreira cerró la clasificación en su debut en MotoGP. El piloto formado en el motociclismo catalán y residente en Alcarràs completó su primera toma de contacto con la Honda del LCR a 1.8 segundos del mejor tiempo. Un registro lógico en su bautismo con una MotoGP, en una jornada de adaptación en la que acumuló información y kilómetros en medio de un paddock nuevo para él. Nombres como Aldeguer, Acosta, Viñales o Bulega también destacaron en el top 10. Con el cierre de este test, el Mundial se detiene hasta febrero, cuando arrancará la pretemporada en Sepang.