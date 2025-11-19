Oriol Paulí, en la primera lista de Chus Mateo

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Chus Mateo anunció ayer su primera convocatoria como seleccionador español, en la que incluyó al jugador del Hiopos Lleida Oriol Paulí, que regresa al equipo nacional un año después de su última presencia, en noviembre de 2024. El alero figura entre los 14 convocados para los partidos de clasificación del Mundial de Catar 2027 ante Dinamarca y Georgia.

Paulí, con experiencia previa en varias ventanas FIBA, se reincorpora a una selección condicionada por la ausencia de jugadores de la NBA y de la Euroliga. Mateo configuró un grupo con mayoría de habituales, entre ellos Alberto Díaz, Jaime Fernández, Izan Almansa y Santi Yusta, el único jugador que repite respecto al Eurobasket de este verano. Como principales novedades destacan el ala pívot hispanobritánico Great Osobor y el base Lluís Costa, que debutará a los 32 años. Además, también estarán invitados a la concentración Miguel Allen, del Joventut, y el jugador del Zaragoza con pasado en el Força Lleida Miguel González.

El seleccionador presentó la lista en Santa Cruz de Tenerife y resaltó el “compromiso” de los jugadores de cara a esta nueva etapa. Mateo detalló que su objetivo para estos primeros partidos es “tratar de que todos se conozcan” y generar “atmósfera”.

Así, Paulí será uno de los jugadores que perderá Gerard Encuentra en la ventana que empezará después del partido de este sábado ante UCAM Murcia. El número de jugadores del conjunto leridano que se irán con sus selecciones podría llegar a cinco. Además de Paulí, en los próximos días se conocerá si Agada (Nigeria), Zoriks (Letonia), Golomán (Hungría) o Ejim (Canadá) acuden con sus selecciones, aunque este último no es citado desde los Juegos Olímpicos 2024.