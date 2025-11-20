Panamá, con el leridano Sánchez Jara de asistente, jugará el Mundial 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El leridano Francesc Xavier Sánchez Jara estará en el Mundial de fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, gracias la clasificación que logró el pasado martes la selección de Panamá, en la que es el asistente del técnico Thomas Christiansen desde 2021. El entrenador de Almacelles jugó varias temporadas en Primera división enrolado, entre otros equipos, en el Osasuna, Betis, Racing de Santander, Sporting Gijón y FC Barcelona, con el que llegó de la mano de Johan Cruyff.

Panamá superó a El Salvador (3-0) y se aseguró el billete para su segunda Copa del Mundo, tras la de 2018, después de quedarse fuera de Catar 2022. Ha completado las eliminatorias de la CONCACAF invicto, después de ganar siete partidos y empatar otros tres, anotando un total de 19 goles y encajando solo 5.

Por otra parte, la selección de Curaçao se convirtió en el país más pequeño del mundo por población que jamás haya alcanzado la fase final de la Copa del Mundo.