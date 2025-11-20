Pasión por la Pujada

La 44 Pujada a la Seu Vella, la carrera popular más veterana y emblemática de Lleida, volverá a movilizar a centenares de corredores el próximo 14 de diciembre en una edición que, a menos de una semana del cierre de inscripciones, ya roza los 240 atletas en la prueba competitiva –con un límite de 400– y los 88 caminantes –de un máximo de 200–. El evento, que mantiene su tradicional salida desde la plaza de la Sardana y un recorrido exigente que atraviesa el Barri Antic, el Parc de la Mitjana y el margen del Segre antes de afrontar la emblemática ascensión por la calle Cavallers, se celebrará en el mismo día que La Marató de 3Cat, dedicada este año a la investigación del cáncer. Los participantes podrán aportar voluntariamente entre 1 y 20 euros a la causa en el momento de inscribirse, según confirmaron los organizadores.

La prueba contará nuevamente con la presencia de figuras destacadas de anteriores ediciones como Alberto Puyuelo, Muhammad Lamin Bah o Roger Mirabet en categoría masculina, y Paula Mata y Emma Carreras (madre de Roc) en la femenina. También está confirmada la participación de Roc Bellostas, vencedor de la 42 edición, y se mantiene como referencia el mejor tiempo histórico logrado en 2022 por el atleta de Berga, Xavi Tomasa, con 32’05”, igual que el femenino de la corredora de Arbeca, Núria Tilló (37’33”). Quienes logren batir estos récords podrán aspirar a uno de los premios económicos más destacados que es de 100 euros.

La dotación económica también contempla 100 euros para los ganadores absolutos, 50 para los segundos y 25 para los terceros, además de otro premio de 100 euros para el mejor corredor y corredora del tramo cronometrado de la calle Cavallers, el más exigente y popular. El resto de premios incluirán lotes deportivos, obsequios gastronómicos y trofeos para múltiples categorías y equipos. La recogida de dorsales se realizará el 12 y 13 de diciembre en Decathlon Lleida, aunque también será posible hacerlo el mismo día de la carrera.