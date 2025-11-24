El AEM sigue sin reaccionar

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Tampoco hubo fortuna en el Nou Sardenya. Otra semana más, al AEM se le escapó ayer un partido crucial para sus intereses y sigue hundido en la última plaza de la clasificación, con seis puntos. Ayer, ante el Europa, era el día para retomar el vuelo, dejar atrás los malos resultados y llegar al parón internacional con la confianza renovada. Aun así, las leridanas no pudieron con un conjunto escapulado que se impuso por 1-0 con un solitario tanto de Ari Márquez y abre una brecha de cuatro puntos con el conjunto aemista.

De nuevo, el AEM luchó y tuvo sus oportunidades para cambiar el devenir del choque. Sin embargo –y siguiendo la tónica de la temporada–, el acierto no estuvo de su lado. Pese a ello, si se tuviera que sacar algo positivo de la derrota en el Nou Sardenya, sin dudas, sería la clasificación, pues el AEM cerrará la jornada a la misma distancia de la salvación con la que la abrió: cuatro puntos.

El derbi comenzó con un Europa volcado ante un estadio en el que el fútbol femenino se vive como en pocos lugares de la categoría. El AEM vio como las de Nany Haces, a través de un fútbol directo, generaban su primera ocasión, obra de la exaemista Natalia que salía rozando el palo. Las del Segrià no reaccionaban y en el 14 llegó la más clara del primer tiempo. Natalia, incisiva durante todo el choque, no pudo superar a Lucía Alba que paró el uno contra uno, pero le dejó el rebote a Pixu, también exaemista, que sin portera remató al travesaño. Se salvaba un conjunto leridano, que recibió la ocasión como una bofetada y reaccionó.

A partir del casi gol de Pixu, el AEM igualó el partido y a punto estuvo de adelantarse. Primero lo intentó Ransanz con un remate a las manos de Janet. Luego, Noe le robó un balón a Torres dentro del área, pero no pudo darle dirección a su remate, a pesar de que la guardameta escapulada estaba fuera de su portería. Los minutos pasaron y las del Segrià fueron incapaces de darle continuidad a su buen juego. El Europa, por su parte, lo aprovechó y a punto estuvo de desequilibrar el marcador en las cercanías del descanso, cuando Ari Márquez, tras una buena combinación con Bové, se plantó sola dentro del área, aunque no le dio dirección a su remate. Tampoco pudo batir la portería leridana una Aina Torres que se encontró con Lucía Alba, responsable de mantener un 0-0 que reflejaba la extrema igualdad entre los dos equipos.

En la reanudación, el Europa dio entrada a una Ainhoa que revolucionó el partido. La primera que tocó, en el 47, terminó en una buena oportunidad. También lo intentaba Pixu, que era incapaz de materializar las ocasiones. Las leridanas estaban jugando con fuego y al final, terminaron quemándose. En el minuto 52, una Ari Márquez imperial se alzó por encima de toda la defensa y abrió el marcador con un cabezazo cruzado (1-0). Volvía a ir por detrás un AEM que encajaba por cuarto partido consecutivo. Tras el gol, Miquel Seuma y Roger Lamesa movieron el banquillo. Entraron Nora, Evelyn y Loba y se fueron Charle, Anafer y Blasco, que se perderá el próximo partido por acumulación de tarjetas; y el equipo mostró otra cara.

Tanto fue el cambio que Cintia tuvo en sus botas el empate en el minuto 61 después de una recuperación de Ransanz, que la delantera aemista, sola ante Janet, remató fuera. Se escapaba la igualada. En los últimos minutos, el conjunto leridano intentó, por todos los medios, encontrar el empate, pero el buen hacer de la zaga rival y los errores en tres cuartos le privaron de la ocasión del empate. Tampoco pudo encontrarla durante el añadido, ya que las constantes interrupciones por rigurosos contactos frustraron a un equipo que volvió a quedarse con las manos vacías.