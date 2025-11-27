Gabri: "Estamos en una situación complicada"

Gabri García, entrenador del Atlètic Lleida, reconoce que el equipo vive “una situación complicada”, antes de recibir este sábado al Atlético Baleares, y que esta semana ha servido para “analizar, pensar y reflexionar todos”.

Tras la derrota ante el Valencia Mestalla, que deja al equipo aún en descenso, subrayó que ahora “más que nunca tenemos que estar juntos, concentrados y dar un punto más en todo” para salir adelante. Además, afirmó que el hecho de medirse en casa a un rival de play off "no nos tiene que asustar, sino que debe ser una motivación".

El técnico destaca que la clave para llegar a buenos resultados pasa por recuperar jugadores: “La mejora pasa por recuperar a todos futbolistas. Ya regresan Alya y Cucu y espero que pronto recuperemos a Agüero”, explicó el de Sallent, que asegura que cuanto más fuertes sean individualmente, “mejor seremos colectivamente”.

Sobre el enfoque del partido, descarta cambios de última hora. “Lo diferente que tenemos que hacer es lo que debíamos hacer desde el lunes, no el domingo”. Aunque reconoce adaptaciones puntuales, insiste en que “nosotros entrenamos casi siempre igual e intentamos jugar casi siempre igual”.

No obstante, señala aspectos futbolísticos a corregir, especialmente el control del ritmo del juego: “Somos un equipo que siempre juega a la misma marcha, con balón y sin balón, y eso no puede ser”, declaró. Aun así, sacó la parte positiva de este hecho, ya que apuntó que “lo preocupante sería la apatía, esto es corregible y quiere decir que los jugadores lo quieren hacer bien".