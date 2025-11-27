Multa de 1,1 millones a una subcontrata del Camp Nou

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El regreso del FC Barcelona al Spotify Camp Nou, producido el pasado sábado en el duelo frente al Athletic Club, no ha eclipsado las polémicas que continúan rodeando las obras de remodelación del estadio. Ayer salió a la luz una sanción de 1,09 millones de euros impuesta por el departamento de Inspecció de Treball de la Generalitat a la empresa Extreme Works, subcontratada por la constructora turca Limak, responsable del proyecto. La multa llega tras detectarse en el recinto a 79 trabajadores de origen turco en situación irregular, según avanzó El Periódico y confirmó posteriormente la agencia ACN.

El expediente sancionador se originó a raíz de una denuncia presentada en septiembre por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que ya había alertado sobre anteriores irregularidades laborales en las obras del estadio azulgrana. La inspección considera que se han cometido 79 infracciones catalogadas como muy graves, al constatar que los empleados carecían de la documentación necesaria para trabajar en España. Esta nueva sanción se suma a los 1,87 millones de euros acumulados previamente por diversas subcontratas de Limak debido a otros 218 fraudes laborales detectados desde el inicio del proyecto.

Ante la repercusión del caso, el FC Barcelona aseguró, en declaraciones a Mundo Deportivo, que mantiene “su firme compromiso con el respeto de los derechos laborales y la dignidad de todas las personas que trabajan en sus instalaciones”. El club afirmó exigir “por vía contractual” que todas las empresas colaboradoras cumplan estrictamente la legislación laboral y de extranjería, y añadió que ha solicitado toda la información relacionada con la sanción para esclarecer los hechos.

Mientras las obras del nuevo Camp Nou avanzan con el objetivo de completar las fases previstas para 2025, la investigación abierta por Inspecció de Treball vuelve a situar bajo el foco la gestión de Limak y la supervisión de sus subcontratas. La Generalitat mantiene la vigilancia sobre el proyecto, que continúa en marcha pese a las advertencias sindicales y a las crecientes cifras de sanciones vinculadas a irregularidades laborales.

Flick anula el entrenamiento de hoy

El técnico del Barça Hansi Flick había previsto hoy una sesión suave de entrenamiento, pero tras la debacle ocurrida en Londres decidió ayer dar descanso a los jugadores para que puedan desconectar mentalmente.

El Barça se desmarca de un nuevo token

El FC Barcelona aseguró ayer que no tiene “vinculación alguna” con el token lanzado por la compañía Zero-Knowledge Proof (ZKP), empresa con la que el club firmó hace unos días un acuerdo de patrocinio para convertirse en partner oficial del Protocolo Criptográfico de la entidad blaugrana.

El Girona actuará contra la reventa

El Girona anunció ayer medidas contra la reventa de entradas para el partido del domingo ante el Real Madrid.