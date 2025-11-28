Aran Teixidó se abre camino como tenista profesional

La leridana Aran Teixidó, de 24 años, vive uno de los momentos más decisivos de su carrera. Tras regresar el año pasado de EEUU –donde pasó cinco años compaginando estudios y tenis, completando un MBA y dos grados de Diseño Gráfico y Publicidad obteniendo la máxima nota de Summa Cum Laude–, la jugadora formada en la FCT ha retomado la competición con una convicción renovada: intentar abrirse camino como profesional. “Quiero intentarlo y voy a luchar por conseguirlo”, afirma desde el puesto 689 del ranking WTA.

Su regreso no fue sencillo. Volvió lesionada del hombro y necesitó ocho meses de recuperación que finalizó en Lleida antes de poder volver a entrenar con normalidad. Hoy se forma en la Ad In Tennis Academy, en el CT Barcino, bajo la dirección de los exprofesionales Albert Portas y Germán Puentes, junto a su hermana Meritxell. También compite con el Stadium Casablanca de Zaragoza, con el que alcanzó las semifinales del Campeonato de España por equipos. “Me han ayudado mucho. Ahora solo quiero seguir mejorando, sin ponerme objetivos concretos”, explica.

En septiembre estrenó su palmarés profesional conquistando el ITF W15 Ciudad de Ceuta, imponiéndose en la final a la estadounidense Kate Mansfield por 6-4, 7-6(3). Fue un punto de inflexión tras una temporada en la que ya había disputado su primera final en Monastir (Túnez) y firmado buenas actuaciones en Telavi (Georgia). En noviembre sumó su segundo título profesional en el W15 de Nules, derrotando a la francesa Océane Babel por 7-6(4), 6-1. Dos trofeos que consolidan su regreso al circuito internacional con paso firme. Su trayectoria juvenil ya apuntaba maneras: campeona de Catalunya en todas las categorías de base y una notable doblista junto a su hermana gemela Ares, con títulos en La Haya, Oporto, Clermont-Ferrand, Madrid y Tarragona. Este verano, ya de vuelta, volvió a brillar en dobles al ganar el ITF W15 de Telavi junto a su hermana Meri.

Ahora, quiere alargar la temporada todo lo posible. A principios de diciembre disputará el ITF W15 de Melilla y espera añadir algún torneo más antes de Navidad.