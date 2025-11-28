Doble título internacional para Bonillo, de Golmés

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El joven peleador de Golmés Jonathan Bonillo Pérez, de 18 años, logró un destacado éxito al proclamarse doble campeón del mundo en el Dragons World Festival Italy, celebrado en Trapani (Sicilia). Alumno del Dojo Yumoa Mura Kosen de Mollerussa, representó a España a través de la Global Boxing Federation en un certamen que reúne a cientos de deportistas de distintas disciplinas. Bonillo se impuso en la categoría amateur de 68 kg, obteniendo los títulos de campeón mundial de boxeo (GBF) y de K-1 (WMKF). Su maestro, el O-Sensei Toni Mármol, le otorgó además el Cinturón Honorífico de Aiki-Ninjutsu en reconocimiento a su trayectoria.