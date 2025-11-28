ATLETISMO
La Cursa de l’Oli aspira a recibir 550 corredores
Recupera la salida desde la Cooperativa en su 23 edición. Mantiene los dos recorridos, de 5 y 10 km, y las inscripciones están abiertas
Les Borges Blanques celebrará la 23ª edición de la Cursa de l'Oli el 18 de enero de 2026 en el marco de la Fira de l’Oli, con recorridos de 5 y 10 km y salida desde la Cooperativa Sant Isidre, novedad para esta edición. La prueba, organizada por el Club Atlètic Borges, combina un 70% de camino y un 30% de asfalto, con un desnivel aproximado de 100 metros en la distancia larga. Para la presente edición se ofrecen 550 dorsales y las inscripciones ya están abiertas desde hace unos días.
Durante la presentación, la vicepresidenta de la diputación de Lleida, Sandra Castro, subrayó “el valor de iniciar el año con deporte y salud, el orgullo de córrer en un territorio productor de aceite y la complicitat institucional que garantiza una carrera segura, sostenible y de calidad”. La concejala de Deportes de Les Borges, Marta Urgell, destacó “el dinamismo que la cursa aporta a la Fira de l’Oli y la recuperación de la salida desde la Cooperativa”, además de apuntar que el consistorio trabaja “para recuperar algún espacio del antiguo recorrido”.
La 10K arrancará a las 10.00 y la 5K a las 10.05. El trazado largo llevará a los corredores por la zona del Turó de l’Andreu del Meno y el turó del Mònico. Los vencedores de la categoría masculina y femenina de la 10K recibirán un premio exclusivo de 50 litros de aceite de oliva arbequina.