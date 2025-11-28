La Cursa de l’Oli aspira a recibir 550 corredores

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Les Borges Blanques celebrará la 23ª edición de la Cursa de l'Oli el 18 de enero de 2026 en el marco de la Fira de l’Oli, con recorridos de 5 y 10 km y salida desde la Cooperativa Sant Isidre, novedad para esta edición. La prueba, organizada por el Club Atlètic Borges, combina un 70% de camino y un 30% de asfalto, con un desnivel aproximado de 100 metros en la distancia larga. Para la presente edición se ofrecen 550 dorsales y las inscripciones ya están abiertas desde hace unos días.

Durante la presentación, la vicepresidenta de la diputación de Lleida, Sandra Castro, subrayó “el valor de iniciar el año con deporte y salud, el orgullo de córrer en un territorio productor de aceite y la complicitat institucional que garantiza una carrera segura, sostenible y de calidad”. La concejala de Deportes de Les Borges, Marta Urgell, destacó “el dinamismo que la cursa aporta a la Fira de l’Oli y la recuperación de la salida desde la Cooperativa”, además de apuntar que el consistorio trabaja “para recuperar algún espacio del antiguo recorrido”.

La 10K arrancará a las 10.00 y la 5K a las 10.05. El trazado largo llevará a los corredores por la zona del Turó de l’Andreu del Meno y el turó del Mònico. Los vencedores de la categoría masculina y femenina de la 10K recibirán un premio exclusivo de 50 litros de aceite de oliva arbequina.