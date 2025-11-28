Premio al Xafacamins de Les Borges Blanques

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fundació Catala de l'Esport premió el miércoles en Barcelona a La Associació Xafacamins de Les Borges Blanques por su proyecto 'Foment de l'esport de caminar en favor de la gent gran'. La iniciativa, centrada en promover la actividad física regular para personas mayores de 60 años, fue galardonada en la categoría 'Impuls i promoció de l'activitat física' de la gala Guardons de l'Esport 2025. Representantes del club, que el miércoles recogieron su premio, lo entregaron ayer al ayuntamiento del municipio, donde fueron recibidos por el alcalde, Josep Farran. El representante municipal felicitó al club por su reconocimiento y destacó el papel de su proyecto en la promoción de un envejecimiento activo.