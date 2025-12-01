El Cadí ya respira tras su tercer triunfo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu firmó en Gernika una victoria que refuerza la sensación de mejoría que había experimentado el equipo. El conjunto del Alt Urgell, en el que tuvo un buen debut la francesa Seehia Ridard, sumó su tercer triunfo en la Liga Femenina al imponerse por 63-75 en un partido que dominó con una segunda parte muy sólida, marcada por la defensa, el ritmo y la personalidad.

El encuentro comenzó con un Cadí intenso y preciso, capaz de imponer su juego rápido y aprovechar la movilidad de sus exteriores. Las urgelenses llegaron a disfrutar de seis puntos de ventaja (16-22). Sin embargo, el guion cambió en el segundo periodo: un parcial inicial de 6-0 reactivó al equipo vasco, que pasó a controlar el ritmo. El Gernika llegó a situarse cinco puntos arriba (37-32) y se marchó al descanso con el marcador a favor (40-36), aprovechando los mejores minutos de su defensa y los errores visitantes.

Pero lo que ocurrió tras la pausa fue una demostración de carácter del Cadí La Seu. Aunque el equipo vizcaíno abrió la segunda mitad con otro buen arranque, estableciendo nueve puntos de ventaja (45-36), la reacción de las de Isaac Fernández fue fulgurante. Un parcial de 0-13 dio la vuelta al partido y, poco después, otro de 0-8 terminó de quebrarlo. La defensa urgelense –24 rebotes defensivos en total– se convirtió en un muro, y el ataque fluyó con velocidad, criterio y acierto exterior, con nueve triples en total. El tercer cuarto se cerró con un holgado 49-62. En los últimos minutos, el Cadí no redujo la marcha. Con confianza y un juego coral, llegó a tener 19 puntos de ventaja (54-73) a cinco minutos del final, controlando el tempo del choque y asegurando un triunfo brillante a domicilio. Destacaron los 21 puntos y 29 de valoración de Gonzales, así como los 12 puntos de Ridard.

Al término del encuentro, el técnico Isaac Fernández dijo estar “muy contento por la victoria. Sumar fuera de casa es muy complicado en esta Liga y lo hemos hecho. Hemos jugado una primera parte mala en la que hemos ido justitos de energía y a nivel de plan de partido no lo hemos seguido”. Todo cambió tras el descanso. “Lo hemos hablado y hemos jugado muy bien, hemos defendido muy bien, hemos podido correr y creo que esa es la clave porque es el estilo con el que tenemos que jugar. Espero que lo tengamos claro para futuras ocasiones”.