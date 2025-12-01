La Copa se complica para el Pons Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida dio ayer un paso atrás en sus aspiraciones de estar en la Copa del Rey 2026 después de caer derrotado en la pista del Calafell por 7-5, en un partido espectacular y frenético en el que los ataques ganaron claramente a las defensas. Los listados llegaron a igualar por dos veces una desventaja de dos goles, pero las lagunas defensivas y la falta de acierto le acabaron condenando. Ahora el equipo se queda a un punto de las posiciones coperas con tres partidos por delante, dos de ellos ante Liceo y Reus.

El encuentro prometía emociones fuertes y no defraudó en absoluto. Tras un par de avisos leridanos, el Calafell golpeó primero con un tanto de Pujadas a los 4 minutos, aprovechando un rechace de Javi Sánchez, que un minuto después encajaba el segundo, obra de Jero García, justo en la jugada posterior en la que Darío Giménez rozó el empate. El propio argentino lideró la reacción listada anotando el 2-1 en una gran jugada personal y Moncusí, en el 9, restablecía las tablas.

El ritmo era frenético y las ocasiones se sucedían sin descanso. Al cuarto de hora, Jero volvía a poner por delante a los tarraconenses al aprovechar un desajuste defensivo leridano. El Pons Lleida pudo empatar pocos segundos después en una jugada de estrategia, pero el disparó de Gabarró se estrelló en el larguero. De ahí hasta el descanso, exhibición de ambos porteros.

En la reanudación, golpe psicológico del Calafell. Colgada de Domènech y Badia, en su intento de blocar la bola, la introduce en su portería. Tocaba remar otra vez contracorriente y el Pons Lleida se rehízo en apenas medio minuto de antología. Badia se desquitaba de la jugada anterior anotando el 4-3 en una gran jugada personal, y 30 segundos después, Gabarró firmaba un golazo al contraataque para volver a restablecer las tablas (4-4).

Pero el empate duró poco, ya que en el 34 Jepi Selva golpeaba desde la media distancia para situar por tercera en ventaja al Calafell. Los de Edu Amat pudieron equilibrar el tanteador con la décima falta de los locales, pero esta vez Gabarró no pudo batir a Martí Serra. En el otro lado, Javi Sánchez evitaba el sexto deteniendo una directa a su excompañero Folguera, que unos minutos después, y tras dos claras ocasiones leridanas desbaratadas por el meta local, se rehacía del error anotando el 6-4 que parecía sentenciar el duelo.

Pero el Llista aún no había dicho la última palabra. Nico Ojeda puso emoción con el 6-5 y Amat sacó el portero para jugar con cinco jugadores de pista, pero un error en el pase del propio argentino permitió a Domènech marcar a placer y sentenciar una victoria que deja al equipo muy tocado, a un punto de la Copa y a dos de las posiciones de descenso.