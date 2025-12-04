El Atlètic Lleida, muy mermado para visitar al líder

El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri García, admitió este jueves el delicado momento del equipo, marcado por los malos resultados y una larga lista de bajas, lo que obligará a que el equipo visite al líder, el Poblense, con tan solo 16 futbolistas. No obstante, insistió en mantener la fe para competir “contra cualquiera”. “Hay que hacer creer a los jugadores que pueden ganar a cualquiera, porque lo hemos hecho. Sobre todo, competir”, afirmó.

El entrenador admitió que la situación en la clasificación es “urgente”, con el equipo situado en zona de descenso, decimosexto con 11 puntos, a cuatro de la permanencia. Así, el técnico admitió que “sería muy bueno llegar a Navidad viendo relativamente cerca la salida de la zona baja”, parón para el cual quedan tres partidos en juego.

Sobre la presión que vive él mismo, Gabri aseguró estar tranquilo porque el cuerpo técnico está “intentando todo lo posible” para revertir la dinámica. “El día a día es bueno, pero cuando las cosas no salen bien es normal que se especule. Preparamos cada partido lo mejor posible para ganar los tres puntos. Los jugadores ven que estamos buscándolo todo. Ojalá la moneda, que ha salido cruz muchas veces, ahora salga cara y podamos darle continuidad”, expresó.

Gabri no ocultó la influencia de las lesiones y problemas extradeportivos que arrastra la plantilla. “Viajamos 16 jugadores a Mallorca. Llevamos seis o siete partidos más que otros equipos, casi dos meses de competición extra, y todo esto se nota. Esta semana perdemos (por sanción) a Daouda y Alcalá además, que hicieron un gran partido el otro día”, explicó.

Gabri recordó que la derrota contra el Atlético Baleares (0-1) llegó antes de afrontar “un partido complicado” ante un Poblense muy disciplinado, con jugadores experimentados. Destacó que el campo, grande y de césped natural, “permite jugar bien”, y que el rival "presiona alto, iguala muchos duelos y también sabe replegarse". “Intentaremos hacer un partido que se ajuste a su manera de jugar y adaptarnos a las dimensiones para sacar un buen resultado”, añadió.

El técnico señaló que la primera parte del último encuentro debe servir de referencia, tras haber mostrado un bloque más consistente y un juego más controlado. “Fue una de las mejores primeras partes que habíamos hecho. Igual ahora es momento de que pasen menos cosas”, reconoció, admitiendo que al equipo le gusta “el rock and roll”, pero que las circunstancias obligan a reducir el riesgo.