Demasiado castigo al Cadí

El Cadí La Seu no pudo sumar ayer su tercera victoria consecutiva, tras caer en casa ante un Zaragoza (69-82) que demostró ser un claro candidato al título y batió a un Cadí que solo se vio superado en el tercer cuarto (13-24). El equipo de Isaac Fernández, en el que reapareció una buena Ridard (15 puntos), supo manejarse en una primera mitad de rachas y trató de reengancharse en la segunda con una Gervasini estelar (22 puntos), pero su esfuerzo no fue suficiente ante un Zaragoza que ahora colidera la tabla solo con el Girona tras las derrotas de Valencia y Euskotren.

El choque arrancó con un triple de Hollingshed que anunciaba una tarde con buen acierto exterior para las de Isaac Fernández (3-0). El partido tenía ritmo y muchos tiros, lo que propiciaba rachas para ambos equipos. Del 0-6 visitante (3-6) se pasó a un 8-0 para el Cadí, que completó Ridard en su primera canasta (11-6).

El equipo aragonés aprovechaba su físico para cargar el rebote ofensivo y lograr puntos en la zona, lo que le permitió volver a ponerse por delante (11-14) con otro parcial, antes de que un triple de Ridard igualara para acabar el cuarto (14-14).

El Cadí La Seu salió al segundo cuarto en la misma línea, férreo en defensa y con mucho ritmo en los ataques, lo que le permitió distanciarse con una máxima ventaja de ocho puntos (28-20), gracias a cuatro triples. Pero el Zaragoza no se dejaba intimidar e igualó de nuevo el choque con otro parcial de 0-8 (28-28), que derivó en un intercambio de canastas hasta el 32-34 al descanso.

El tercer cuarto definió el partido. El Zaragoza sacó a relucir su mejor juego, ante un Cadí que se mantuvo cerca por el orgullo de Gervasini, que anotó los únicos nueve puntos urgelenses en la primera mitad de parcial (41-42). Pero cuando se fue al banquillo, el golpe de realidad fue brutal, porque el equipo aragonés, liderado por Leite (22 puntos) y Pueyo (12), rompió el partido con un parcial de 0-12, que situó un 41-54 que resultó inalcanzable.

La distancia de 13 puntos se mantuvo para arrancar el último cuarto (45-58) y, pese a un par de triples de Ridard y una Gervasini que se negaba a tirar la toalla, las de Isaac Fernández casi nunca bajaron de los diez puntos de distancia, ante un Zaragoza que controló a la perfección el ritmo del partido y supo cuando acelerar para no dar esperanzas a un Cadí que puede sacar cosas positivas de la derrota (69-82).