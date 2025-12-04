Olmo, baja un mes por una luxación de hombro

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El centrocampista del FC Barcelona Dani Olmo estará aproximadamente un mes de baja y sin poder jugar con el equipo, después de que el club confirmara ayer que sufre una luxación de hombro. Olmo se lesionó como consecuencia de la caída que sufrió en el remate con el que marcó el 2-1 en la victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid (3-1) del pasado martes en el Spotify Camp Nou.

“El jugador del primer equipo Dani Olmo sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el partido contra el Atlético de Madrid. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador y el tiempo aproximado de recuperación es de un mes”, anunció el club azulgrana en un comunicado.

Olmo fue titular en el encuentro del pasado martes contra el Atlético de Madrid y marcó el gol que significó el 2-1 en el minuto 65, pero el egarense, en estado de gracia goleador, cayó mal sobre la clavícula tras rematar y pidió el cambio imediatamente con visibles muestras de dolor.

En lo que ga de temporada, el delantero de Terrassa acumula 17 partidos –13 en LaLiga EA Sports y 4 en la Champions–, en los que ha repartido dos asistencias y ha marcado cuatro goles, los tres últimos en las dos últimas jornadas ligueras, con doblete ante el Alavés y el tanto ante el equipo madrileño que facilitó la remontada pero le costó la lesión. El triunfo ratificó el liderato azulgrana.

“Estrés en el sistema” el día del Alavés

El Barcelona achacó el problema con las entradas ante el Alavés a un “estrés en el sistema” de la aplicación de e-ticketing, “que ha cambiado algunos procedimientos para optimizar” el regreso al Camp Nou, explicó el director general, Manel del Río, que compareció junto a Joan Sentelles, director de operaciones, y Miriam Ferrando, directora de tecnología. Ferrando dijo que “la estructura (de la app) estaba preparada para la alta demanda, pero el problema fue que hubo un pico muy alto, una concentración de tráfico imposible de controlar”.

La renovación de Eric Garcia, muy cerca

El director deportivo del Barcelona, Deco, da prácticamente por hecha la renovación de Eric Garcia, según explicó ayer en una entrevista a la Cadena SER. “Eric Garcia renovará su contrato con el Barça. Solo quedan algunos detalles pero lo tenemos todo acordado”, explicó Deco. Respecto a posibles fichajes en invierno, dijo que “es muy difícil que pasen cosas en el mercado de invierno. No creo que necesitemos firmar a nadie con la plantilla que tenemos ahora mismo”, añadió, al tiempo que tampoco prevé que haya salidas.

Ante el Atlético, quinta remontada en la Liga

Ante el Atlético el Barça firmó el martes la quinta remontada en la Liga, lo que supone que esta capacidad de reacción le ha permitido sumar 15 puntos de los 37 que tiene en la clasificación, que lidera con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. La primera remontada la firmó en el campo del Levante, donde del 2-0 pasó a ganar por 2-3. También remontó en Oviedo para imponerse 1-3, mientras que el resto han sido en casa, 2-1 ante la Real; 3-1 ante el Alavés y también 3-1 el martes ante el equipo de Simeone.