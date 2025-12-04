Con Oriol Paulí y Gygy Golomán de vuelta tras participar en las ventanas de selecciones, el Hiopos Lleida empezó a preparar ayer al completo el importante duelo de este sábado ante el Unicaja, toda una reválida para un equipo que está tocado después de las dos últimas derrotas, en especial la última frente al Murcia por 36 puntos, la más abultada de la historia del club en casa.

La plantilla burdeos es consciente de los errores que cometió y coincide en que uno de las claves de este bajón que ha tenido el equipo ha sido la falta de intensidad, algo en lo que han incidido durante el parón de selecciones. “Creo que ha sido un buen parón para nosotros porque necesitábamos este tiempo para recargar pilas y reevaluar algunas de las cosas que estábamos haciendo. Hemos tenido tiempo para fijarnos en algunos de los errores que estábamos cometiendo e intentar ver cómo podemos ser mejores a nivel de equipo, porque olvidamos muchas cosas que nos llevaron al éxito”, declaró ayer Melvin Ejim, que insistió en que “hay que mantener esta intensidad durante todo el partido”.

En la misma línea se manifestó Mikel Sanz. “Comparando el equipo de la pretemporada y del inicio de Liga con el de ahora, la diferencia es que nos ha faltado bastante intensidad y ritmo en los últimos partidos. Teníamos una característica muy importante en nuestro equipo que era la intensidad, el afán de apretar y salir corriendo, y lo habíamos perdido un poco, y en esta última semana de entrenamientos lo hemos intentado recuperar”, afirmó el alero donostiarra, que no escondió que el equipo se haya podido confiar en exceso después del buen arranque de Liga, y tras ganar a Barça y Baskonia. “Puede ser que haya habido un poco de exceso de confianza, pero también un poco de cansancio por acumular muchos partidos a una intensidad muy alta, porque al final cuesta mantenerla”.

El partido de este sábado ante el Unicaja será especial para el canadiense, que se enfrentará por primera vez a los que fueron sus compañeros hasta hace unos meses. “Será un buen partido. Evidentemente es un equipo con el que tengo mucha historia, muchos jugadores con los que tengo una gran relación y con los que he pasado mucho tiempo, así que estoy muy contento de poder volver a verlos. Pero también es un partido en el que tenemos que dar lo mejor de nosotros y dar otro paso adelante como equipo, porque no importa quién esté en el otro lado de la pista, tenemos que jugar el mejor baloncesto que podamos y focalizarnos en lo que mejor sabemos hacer”, señaló.

Sanz, por su parte, afirmó sobre el partido del sábado que “en esta Liga no hay ningún partido fácil. Hay que enfrentarse a ellos, sabemos cómo tenemos que jugar y lo que tenemos que hacer. El sábado hay que salir a comérnoslos, no hay más”, aseveró.